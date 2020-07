Remuzzi: «Test con virus su volontari

l’unico modo per accelerare il vaccino» Il direttore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo: «L’unico modo per arrivare prima al vaccino anti Covid-19 è lo Human Challenge Trial. Un’iniziativa importante e che ha precedenti storici».

L’unico modo per arrivare prima al vaccino anti Covid-19 è lo Human Challenge Trial, ha detto all’Ansa Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri di Bergamo, a proposito della procedura che consiste nel somministrare a volontari sani prima il vaccino e poi il virus e sostenuta negli Stati Uniti dall’appello firmato da un centinaio di ricercatori, fra i quali 15 Nobel. «È un’iniziativa importante» e che ha «precedenti storici», ha aggiunto citando i casi di test fatti in passato per vaccini contro influenza, tifo e colera.

