Remuzzi: «Vaccinazioni obbligatorie»

Domani intervista su L’Eco di Bergamo «Le vaccinazioni devono essere obbligatorie e il decreto non va modificato». Sono le parole di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, uno dei maggiori esperti nel campo scientifico mondiale, rilasciate in un’intervista esclusiva a L’Eco di Bergamo che verrà pubblicata sul quotidiano in edicola venerdì.

Il suo intervento, alla luce delle due neonate morte di pertosse all’ospedale di Bergamo perché le mamme non erano vaccinate, acquista ulteriormente forza. Remuzzi sostiene che “le norme stabilite per poter frequentare la scuola sono importanti e vanno difese contro ogni tentativo di rivederle o attenuarle». Secondo il noto medico bergamasco l’allungamento della vita media dall’800 a oggi si deve proprio ai vaccini: «il timore di effetti indesiderati gravi non è giustificato», ha affermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA