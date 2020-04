Requisiti 72mila spirometri diretti in Usa

Sdoganate oltre due milioni di mascherine Sono due delle operazioni messe in atto dall’Agenzia delle Dogane di Bergamo. Ecco i dettagli.

Tre operazioni eseguite dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bergamo in questi giorni.

Effettuata la requisizione di 72 spirometri dichiarati per l’esportazione verso gli USA; la merce, in accordo con l’Ordinanza del Commissario Straordinario Arcuri, è stata requisita e prontamente consegnata alla Protezione Civile della Lombardia per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Sono state donate, invece, 14.700 mascherine (300 FFP2 ed FFP3 e 14.400 chirurgiche) all’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo. La merce, precedentemente acquisita a patrimonio in quanto frutto di una pluralità di piccole spedizioni abbandonate in dogana, sarà impiegata da sanitari e pazienti nell’ospedale da campo allestito in città.

Sdoganate, inoltre, tramite la procedura diretta, 2.390.000 mascherine (160.000 FFP2 e 2.230.000 chirurgiche) provenienti dalla Cina e destinate all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS Bergamo), Fondazioni ed ONLUS, nonché altri soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali

