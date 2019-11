Respira monossido di carbonio e sviene

San Giovanni Bianco, 58enne in ospedale È successo nella serata di sabato 23 novembre. L’uomo ha effettuato un trattamento d’emergenza in camera iperbarica a Zingonia.

Nella serata di sabato 23 novembre nella camera iperbarica di Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato in trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di un 58enne di San Giovanni Bianco. La causa dell’intossicazione è da attribuire ad un guasto di un motore a scoppio utilizzato per ricaricare un generatore. Mentre l’uomo stava sistemando lo scarico ha respirato una quantità eccessiva di gas. Ha quindi lamentato un malessere. È uscito all’aperto per fare attività fisica, ma dopo pochi minuti è svenuto.

Una volta intervenuti i soccorritori l’uomo è stato ricoverato presso l’Ospedale di San Giovanni Bianco. È stata posta indicazione per un intervento in ossigeno terapia iperbarica dove il paziente è arrivato alle ore 20.20. Una volta concluso il trattamento l’uomo è stato riportato in ambulanza in ospedale.

