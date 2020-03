Restrizioni per il coronavirus a Bergamo

Smog, giù le emissioni di biossido di azoto Dimezzate le emissioni di biossido d’azoto secondo i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente.

Crollano le concentrazioni medie di biossido di azoto (NO2) a Milano, Bergamo e Roma a seguito delle restrizioni alla mobilità imposte per contenere l’epidemia di Covid-19. Un fenomeno che si è registrato anche nella regione di Wuhan in Cina, afflitta come la Lombardia dallo smog. Lo conferma l’Agenzia europea per l’ambiente, che registra un calo nelle città europee «chiuse» per coronavirus delle emissioni di NO2, prodotte in particolare dai motori diesel.

A Milano le concentrazioni di NO2 nelle ultime quattro settimane sono state inferiori di almeno il 24% rispetto al mese precedente. La concentrazione media durante la settimana del 16-22 marzo è stata del 21% inferiore rispetto alla stessa settimana del 2019. A Bergamo, la concentrazione media fra il 16 e il 22 marzo è stata del 47% inferiore rispetto alla stessa settimana del 2019. A Roma, il calo nell’ultimo mese è stato del 26-35% rispetto alle stesse settimane del 2019. Stesso effetto a Barcellona, Madrid e Lisbona, dove nella settimana 16-22 marzo l’NO2 nell’aria è crollato, secondo i casi, dal 40 al 51% rispetto ai sette giorni precedenti.

