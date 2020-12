«Ri-emergere Bergamo», per le famiglie l’indagine prorogata fino al 15 gennaio

«Ri-emergere Bergamo», per le famiglie

Prorogato al 15 gennaio il termine per partecipare a «Ri-emergere-Bergamo», l’indagine voluta dal Comune per comprendere i bisogni delle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19. Ai cittadini si chiede la compilazione di un questionario on line anonimo tra i tre disponibili in base alla fascia d’età specifica: bambini 5-8 anni, giovani tra i 9 e 19 anni e agli adulti con età superiore ai 20 anni, con un focus ai genitori con bambini 0-4 anni.

I questionari sono disponibili al link: https://www.fdemarchi.it/ita/Ricerca-sociale/Ri-emergere/Ri-emergere-Bergamo.

Le dimensioni di analisi, diversificate per questionario, riguardano la vita quotidiana e gli stili di vita, gli aspetti relazionali e loro eventuali cambiamenti, le preoccupazioni e le reazioni emotive all’emergenza sanitaria, gli aspetti scolastici e lavorativi, oltre al profilo socio-demografico degli intervistati.

La ricerca, che è stata presentata il 20 novembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ripropone a Bergamo, adattandola, l’utile e interessante indagine promossa durante il lockdown dalla Provincia Autonoma di Trento che ne ha affidato la realizzazione all’«Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili» con il supporto scientifico della Fondazione Demarchi e con la collaborazione di Unicef e di Nascere e crescere in Trentino.

L’Assessorato all’Istruzione ha già coinvolto scuole, organismi e servizi comunali, istituzioni del Terzo Settore, delle realtà ecclesiali, dell’Università, del mondo giovanile e sportivo e di enti e organizzazioni che si occupano di famiglie con l’obiettivo di rendere la rilevazione quanto più ampia possibile. Si invita la cittadinanza a partecipare al questionario cogliendo l’occasione per dare voce alle proprie esigenze e punti di vista.

