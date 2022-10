Riaperta la scaletta di via Moratelli che conduce da Longuelo in Città Alta

È stata riaperta nei giorni scorsi via Moratelli, una delle scalette che si snodano dal quartiere di Longuelo verso il sistema collinare della città. Si sono conclusi i lavori del secondo lotto d’intervento sul percorso pedonale, un cantiere che ha previsto il rifacimento della pavimentazione e la messa in sicurezza e la pulizia dei muretti laterali, nell’ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche la scaletta Bellavista e i dissuasori in cemento armato di via Ripa Pasqualina.

Il Comune di Bergamo completa così un altro importante intervento sui percorsi dei Colli della Città. L’Amministrazione conta di poter riaprire al più presto anche via del Lavanderio: il cantiere è praticamente completato, ma per riaprire la via è necessario un intervento della proprietà (in questo caso privata) su un tratto di muro di contenimento che costeggia il percorso pedonale.

Scaletta Paradiso «Il sistema delle scalette dei colli di Bergamo - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Brembilla – rappresenta un grande patrimonio della nostra città: con questa consapevolezza, sin dall’insediamento dell’Amministrazione Gori, lavoriamo da anni ormai pianificando ogni anno un intervento su una scaletta e percorso diversi. Al piano di sistemazione e valorizzazione aggiungiamo il piano di realizzazione dell’illuminazione pubblica che ha consentito di illuminare la scaletta di Santa Lucia, vicolo Fontanabrolo, la salita dello Scorlazzino e la stessa via Moratelli. Continueremo a lavorare con l’obiettivo dichiarato di rendere più bello e fruibile questo sistema di percorsi: dopo la scaletta Bellavista e via Moratelli a Longuelo, il prossimo cantiere che contiamo di aprire nei prossimi mesi sarà quello sulle vie Cornasello e Fontanabrolo».

L’obiettivo del Comune è di riuscire a recuperare e valorizzare tutte le scalette che mettono in comunicazione i Colli e Città Alta con la parte bassa della città. Ad oggi l’Amministrazione, oltre a via Moratelli, è già intervenuta sulla scaletta della funicolare bassa, su Monte Bastia, sullo Scorlazzone, su via Rebetta Alta e sulla scaletta del Paradiso, che con i suoi 300 gradini collega il centro storico al quartiere di Santa Lucia. In vista anche la conclusione dell’intervento su via Lavanderio.