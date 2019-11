Ricordare chi non c’è più

fa bene al cuore di chi c’è ancora I giorni del ricordo: sabato 2 novembre, al Patronato San Vincenzo, una Messa per i defunti la cui memoria è stata affidata a «L’Eco».

Sarà celebrata sabato 2 novembre, alle 18 nella «chiesa grande» del Patronato San Vincenzo, in via Gavazzeni 3, la Messa per ricordare i defunti di quest’ultimo anno la cui memoria è stata affidata alle pagine de «L’Eco di Bergamo» e le cui storie sono raccolte anche in un libretto. Il rito sarà presieduto da don Davide Rota, superiore del Patronato. Finché li ricordiamo, i nostri morti, possiamo essere certi che loro continuano a vivere anche nell’altra città, quella del traffico e delle bancarelle, ed è forse per attrarre la nostra attenzione e la nostra memoria che le tombe si mettono a nuovo per l’ondata novembrina dei visitatori.

Per la commemorazione di tutti i Defunti, sabato 2 novembre, alle 15,30 nella chiesa del cimitero civico, il vicario generale monsignor Davide Pelucchi presiederà una Messa. La sera alle 18, in Cattedrale, il vescovo presiederà una Concelebrazione eucaristica in memoria e suffragio di tutti i defunti della diocesi. Nel suffragio, dal novembre dello scorso anno fino a oggi, si ricordano anche 19 sacerdoti diocesani e monsignor Franco Cuter, vescovo emerito di Grajaú in Brasile. Martedì 12 novembre, alle 15,30, nella chiesa del cimitero civico, don Massimo Rizzi, neodirettore del Centro missionario diocesano, presiederà una Messa in ricordo e suffragio di tutti i missionari e missionarie scomparsi nel corso dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA