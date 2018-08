Ricoverato per choc settico

Muore a 16 anni in quattro giorni Un adolescente di Masano ha perso la vita per un’infezione da batterio. Sabato dopo una gita ha iniziato ad accusare febbre e dolore a una gamba.

Un’infezione, nel giro di quattro giorni, l’ha portato via per sempre alla madre Ornella e alle due sorelline Naima e Rebecca. Fino a sabato scorso Alessandro Abdelrahman, giovane di 16 anni di Masano (frazione di Caravaggio), dove era nato e cresciuto, era un giovane pieno di salute, sempre allegro e amante della vita. Sabato si era recato a fare una gita in Val Vertova insieme ad alcuni amici. Dopo il suo ritorno ha iniziato ad accusare della febbre alta e dolore a una gamba. Dimesso dal Pronto soccorso di Treviglio, è tornato il giorno. Da quel momento è iniziato un calvario che in pochi giorni, fra lo sbalordimento e lo sconcerto di famigliari e amici, l’ha portato alla morte avvenuta mercoledì all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: la causa è stata uno choc settico, un’infezione da batterio, lo stafilococco aureo.

