Rientrava da una festa di compleanno

Schianto fatale in Vespa al Galgario Un 37enne è morto nella notte di martedì 9 ottobre: grave anche l’amico che viaggiava sulla moto con lui.

Rientrava a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici a una festa di compleanno. Poco prima di mezzanotte di martedì 9 ottobre però l’incidente fatale - per cause ancora da accertare - ha stroncato la vita di un uomo di 37 anni di Bergamo. Lo schianto nella zona del Galgario: l’uomo, con un amico, era a bordo di una Vespa 125. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: due ambulanze e due auto mediche. Per l’uomo però non c’è stato niente da fare: è morto sul posto mentre l’amico è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in gravi condizioni. Erano presenti anche i Vigili urbani per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA