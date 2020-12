Rientri dalla Gran Bretagna

Tamponi, ecco le indicazioni utili Coronavirus variante inglese, ecco le sedi dei punti tampone nella Bergamasca.

Domenica 20 dicembre il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che vieta l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

•obbliga le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza (dal 6 dicembre al 20 dicembre) hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, a:

- comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’Ats competente per territorio (attraverso la compilazione della comunicazione disponibile online)

- Stampare il questionario compilato

- Sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone in una delle sedi sotto indicate (la più prossima al proprio domicilio/residenza e ASST di appartenenza)

- Al momento del tampone presentarsi con la stampa del questionario compilato e con un documento attestante il transito/arrivo in/dall’UK (es. biglietto aereo)

I tamponi potranno essere effettuati presso i punti tampone delle:

•Asst Bergamo Ovest accesso libero dalle 09.00 alle 13.00 in una delle 4 nostre sedi tamponi - per modalità di accesso ed orari consultare il sito http://www.asst-bgovest.it/586.asp

•Asst Papa Giovanni XXIII per modalità di accesso ed orari consultare il sito http://www.asst-pg23.it/2020/11/_tamponi_covid_19/

•Asst Bergamo EST http://www.asst-bergamoest.it/user/homepage.aspx

I residenti o domiciliati nella provincia di Bergamo devono aver comunicato al Dips il loro ingresso in Italia attraverso la compilazione della comunicazione disponibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4qPnoPKIbSAH9jst-DjLRx2dldN3uF1MQdBlCbc1cGi1GZA/viewform

Per coloro che fossero residenti in altre province la comunicazione andrà effettuata al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl/Ats di competenza.

