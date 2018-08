Rientro al lavoro, soliti problemi per i treni

Ritardi e soppressioni sulla linea Carnate Due treni soppressi e ritardi fino a 40 minuti per i pendolari da Bergamo a Milano Porta Garibaldi nella mattinata di martedì 21 agosto.

Si rientra al lavoro dopo il ponte di Ferragosto e ci si imbatte nei soliti problemi: ancora ritardi per i pendolari bergamaschi. La mattinata è cominciata tutta in salita per chi prende il treno da Bergamo a Milano e viceversa: ritardi e soppressioni sulla linea via Carnate da Bergamo a Milano Porta Garibaldi. In particolare è stato parzialmente soppresso il treno delle 6.53 per Milano, in ritardo di quasi 40 minuti quello delle 7.01 da Milano, soppresso quello successivo delle 7.31 da Milano e ancora in ritardo di 26 minuti quello delle 7.53 da Bergamo.

Trenord fa sapere che i ritardi sono stati dovuti a un guasto agli impianti di linea (di competenza di Rfi) che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Milano Porta garibaldi e Milano Greco Pirelli. Il guasto nella mattinata di martedì 21 agosto è stato risolto ma potrebbero registrarsi nuovi ritardi.

