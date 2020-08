Rientro dalle vacanze e apertura scuola

Crisanti: servono fino a 300 mila tamponi Il piano del virologo Andrea Crisanti per il governo: tamponi a tappeto. Si passerebbe da 75 mila a 300 mila al giorno per monitorare l’andamento del contagio da coronavirus.

Uno studio per un «piano nazionale di sorveglianza» sul coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90 mila a 300 mila al giorno, è stato chiesto dal ministero della Salute al virologo Andrea Crisanti, considerato il «padre» del progetto dei tamponi di massa realizzato dalla Regione in Veneto . Crisanti fa parte anche del pool voluto dal procuratore facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota, per far luce sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro.

Il progetto, viene riportato sul «Corriere del Veneto», sarebbe al vaglio del ministero e del Cts da alcuni giorni. Prevede una spesa iniziale di 40 milioni, più 1,5 milioni al giorno per la gestione. «Tutto è nato da un colloquio informale con il ministro D’Incà e il sottosegretario Sileri – spiega Crisanti – che mi hanno chiesto cosa fare per affrontare la nuova ondata di contagi. Ho dato il mio contributo di idee e loro mi hanno sollecitato a mettere tutto nero su bianco».

«La base - spiega Crisanti - è passare dai 70/75 mila tamponi al giorno in Italia, con punte sporadiche di 90 mila, a 300 mila. È indispensabile soprattutto in questa fase intermedia tra i casi legati ai rientri dalle vacanze e la vigilia della riapertura delle scuole. Dobbiamo prevenire, per limitare nuove chiusure e quarantene». Questo comporterà naturalmente l’apertura di nuovi laboratori. «E infatti il mio piano – continua lo scienziato – prevede di attivare venti nuovi laboratori in ogni regione, in grado di arrivare a processare 10 mila tamponi al giorno e coordinati dal governo. Saranno supplementari alle Microbiologie già presenti e gestiti dalle Regioni, che non si vogliono esautorare ma aiutare. Parliamo di strutture fisse e mobili, cioè tir attrezzati per andare a fare i tamponi e ad analizzarli subito in aree remote o in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA