Rifiuti, cresce la raccolta differenziata L’anno scorso ha superato il 75%

Cresce la raccolta differenziata nella Bergamasca: nel corso del 2018 ha superato il 75%. Lo rileva il report realizzato dalla Provincia che ogni anno elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani. Partendo proprio da questo numero, il rapporto evidenzia un incremento del 3,91% rispetto al 2017. A fronte di ciò, diminuisce l’indifferenziato: con 126.436 tonnellate, registra un -1,76%. Sfogliando ancora il report, consultabile sul sito di via Tasso, emerge anche che la produzione pro capite del 2018 in un anno è stata pari a 459 chili ad abitante, in questo caso in aumento rispetto al 2017 e che la raccolta differenziata si attesta al 75,3%, in crescita dello 1,89% rispetto al 2017 e in generale crescita dal 2005.

