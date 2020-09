Rifiuti, da lunedì a Bergamo si cambia

Nuove modalità di distribuzioni dei sacchi Da lunedì 21 settembre cambiano le modalità di distribuzione dei sacchi per l’indifferenziato e la plastica: il ritiro solo attraverso i 15 distributori automatici.

Cambiano le modalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e degli imballaggi in plastica nella città di Bergamo: il ritiro dei sacchi sarà a breve possibile unicamente attraverso i distributori automatici installati sul territorio cittadino e i sacchi di conseguenza non saranno più consegnati direttamente alle utenze o attraverso l’amministratore condominiale o le imprese di pulizie.

La novità sarà introdotta a partire da lunedì 21 settembre e in modo progressivo nelle diverse zone della città, per venire completata entro la metà di novembre: in questo periodo saranno installati in città 15 distributori automatici di sacchi codificati, che saranno abbinati ad ogni singola utenza, il cui utilizzo sarà così obbligatorio.

I cittadini di Bergamo stanno via via ricevendo una lettera a firma dell’Assessore all’Ambiente Stefano Zenoni e del Responsabile operativo di Aprica Renato Pennacchia nella quale vengono illustrate tutte le novità: allegato alla lettera anche un flyer informativo, nonché - per le utenze domestiche di tipo non residente e per le piccole attività - una tessera apposita che dovrà essere utilizzata per identificarsi al distributore automatico. Le attività di medio grandi dimensioni, nell’informativa, sono invece invitate a ritirare i sacchi, previo appuntamento, alla sede Aprica di via Moroni 337.

I 15 distributori automatici saranno posizionati nelle seguenti zone:

- Spazio Polaresco (via Polaresco 15),

- Comando Polizia Locale (via Coghetti 10),

- Esselunga (via San Bernardino / via Spino), Piattaforma ecologica (via Goltara),

- Famila Superstore (via Rampinelli 61),

- Coop (via Autostrada / via Spino),

- Esselunga (borgo Palazzo 217), Centro Terza Età (via L. Da Vinci 9),

- Esselunga (via Corridoni 30), Lazzaretto (p.le Goisis 6),

- Carrefour (via M. di Savoia 4),

-Funicolare (l.go S. Alessandro),

- Dpiù (via Serassi 5/7),

- Il Gigante (via Bono 4)

- Comune Bergamo Palazzo Uffici (piazza Matteotti 3).

I cittadini di Bergamo potranno recarsi, a partire dalla data indicata nella lettera, presso uno di questi distributori automatici per il ritiro di una prima fornitura di sacchi:

•1 rotolo da 10 sacchi semitrasparenti da 40 litri per la frazione indifferenziato;

•1 rotolo da 20 sacchi gialli da 110 litri per la frazione imballaggi in plastica.

Il consiglio è ovviamente quello di recarsi presso il distributore più vicino e di evitare assembramenti: nel corso delle prime settimane di distribuzione, personale dedicato fornirà assistenza e informazioni ai cittadini.

Per il ritiro dei sacchi da parte dei residenti sarà necessario avere la Carta Regionale dei Servizi, mentre per le utenze di tipo non residente o le piccole attività - come detto - è necessaria la tessera apposita ricevuta.

Dal prossimo 1 dicembre sarà obbligatorio esporre il rifiuto indifferenziato e gli imballaggi in plastica esclusivamente utilizzando i nuovi sacchi codificati: l’invito è pertanto quello di fornirsi dei nuovi sacchi codificati entro tale data, e se possibile a riconsegnare i sacchi dell’indifferenziato del vecchio tipo, non più utilizzabili, all’operatore presente presso il distributore automatico nelle prime settimane.

In ogni caso, fino al 1 dicembre, si potrà continuare ad utilizzare i “vecchi” sacchi non codificati.

L’obiettivo del nuovo sistema è quello di migliorare ulteriormente la raccolta ­ differenziata, nonché di rendere più facile il ritiro dei sacchi, dato che possono essere prelevati nei giorni e negli orari più comodi per l’utente.

Il consiglio, infine, è quello di riempirli completamente per non sprecarli, al fine di verificare le necessità effettive annuali dei nuclei famigliari e delle attività.

