Rimborsare gli abbonamenti agli studenti

Valle Seriana, parte la richiesta a Sab La Comunità montana della Valle Seriana ha richiesto a Sab il rimborso degli abbonamenti per gli studenti.

Il presidente della Comunità montana Valle Seriana, Giampiero Calegari, ha scritto una lettera al presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli e alla Sab Autoservizi per chiedere il rimborso degli abbonamenti degli studenti perchè al momento le lezioni sono sospese. «La Comunità montana vuole essere di aiuto agli abitanti del territorio in questo difficile momento e in particolare a tutte le famiglie con studenti che hanno sottoscritto abbonamenti di varia natura per frequentare lezioni che al momento sono sospese – spiega nella lettera Calegari –. Pare che, dai vostri regolamenti, la richiesta di rimborso di abbonamenti inutilizzati sia a carico della famiglia dello studente. In questo caso, visto che trattasi di problema comune, indipendente dalla volontà del singolo, sarebbe auspicabile che una decisione generale venga presa dai vostri organi direttivi, senza lasciare al singolo la richiesta di rimborso, che peraltro verrebbe effettuata da pochissime persone».

