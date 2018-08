Rinforzi in arrivo alla Motorizzazione

Sei ingegneri e due nuovi operatori Alla Motorizzazione giungeranno dei rinforzi, oltre a quelli già presenti provenienti da Sondrio, e 6 nuovi ingegneri, tra quelli che verranno assunti nei prossimi mesi, saranno destinati alla Motorizzazione di Bergamo.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha risposto all’interrogazione presentata dai deputati della Lega On. Ribolla (primo firmatario), Belotti, Frassini ed Invernizzi, in merito alle problematiche degli uffici della Motorizzazione Civile di Bergamo.

Dalla risposta del Ministro – dichiarano gli onorevole Ribolla, Belotti, Frassini ed Invernizzi – abbiamo ottenuto rassicurazioni in merito ai disagi che da mesi colpiscono l’attività della Motorizzazione Civile di Bergamo, degli utenti e delle scuole guida.

Dopo l’incontro avvenuto a fine giugno con il Direttore Generale, che aveva anticipato un aumento dei posti disponibili nella sala esami, il Ministro ha rassicurato che da Roma giungeranno dei rinforzi, oltre a quelli già presenti provenienti da Sondrio, e che 6 nuovi ingegneri, tra quelli che verranno assunti nei prossimi mesi, saranno destinati alla Motorizzazione di Bergamo.

«Esprimiamo soddisfazione per la celere risposta del Ministro – concludono i deputati leghisti – e auspichiamo che l’attenzione non cali su una realtà di fondamentale importanza per i cittadini bergamaschi».

