Rinviato lo sciopero dei treni di venerdì 23

Pioltello, disagi sulla linea della tragedia Buona notizia per i pendolari bergamaschi: è stato sospeso lo sciopero di Trenord annunciato per il 23 febbraio. Ritardi sulla tratta di Pioltello.

Buona notizia per i pendolari bergamaschi: è stato sospeso lo sciopero di Trenord annunciato per venerdì 23 febbraio dall’organizzazione sindacale Orsa. Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, viaggeranno regolarmente senza subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni, tranne che sulle tratte dell’incidente del 25 gennaio. Ecco le linee interessate da variazioni e cancellazioni

- Linea Regionale BERGAMO-MILANO CENTRALE: treni regolari con fermata straordinaria a Treviglio Ovest. Cancellazioni programmate: treno 2606 delle 7.35 da Bergamo;

- Linea Regionale BERGAMO-MI P.TA GARIBALDI via Treviglio: treni cancellati;

- Linea Regionale BRESCIA-MILANO GRECO P./SESTO S. GIOVANNI: treni regolari.

Cancellazioni programmate: treni 10906 [Brescia 6.40 - Milano Greco Pirelli 7.58], 10915 [Milano Greco Pirelli 16.52 - Brescia 18.12], 10926 [Brescia 18.44 - Milano Greco Pirelli 20.08], 10921 [Milano Greco Pirelli 18.15 - Brescia 19.26]

- Linea Regionale RE VERONA-BRESCIA-MILANO CENTRALE: treni regolari.

Modifiche programmate: il treno 2074 [Verona 15.45 - Milano Centrale 17.35] termina la corsa a BRESCIA.

Cancellazioni programmate: 2091 [Milano Centrale 17.50 - Brescia 18.58]; 2093 [Verona 18.53 - Brescia 19.57]; 2094 [Brescia 7.55 - Milano Centrale 8.55].

- Linea Suburbana S6 NOVARA-PIOLTELLO/TREVIGLIO: tutti i treni partono e arrivano a MILANO ROGOREDO.

Modifiche programmate: il treno 33315 [Novara 7.18 - Treviglio 9.05] termina la corsa a MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE.

