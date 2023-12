Riscaldamento fuori uso al Liceo Sarpi, sospese le lezioni di martedì 5 dicembre

Lezioni sospese per la giornata di martedì 5 dicembre nella sede principale del Liceo classico Sarpi di Città Alta a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La comunicazione della sospensione dovuta al «blocco irreversibile della caldaia a servizio del riscaldamento delle aule didattiche» è arrivata lunedì sera alle famiglie e riguarda circa 500 studenti. «Vista l’impossibilità di rimediare tempestivamente al guasto e considerato che gli operai interverranno nella giornata di martedì senza poter garantire l’orario di ripristino della funzionalità della caldaia», si legge nella comunicazione, il dirigente scolastico ha disposto «la sospensione delle lezioni per la giornata del 5 dicembre 2023 per le classi: prime, seconda F, terze, quarte e quinte». Lo stop quindi non riguarda le classi della succursale che, si legge ancora nella comunicazione, svolgeranno le lezioni regolarmente.