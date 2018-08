Rischia l’annegamento al parco acquatico

Bambino di 7 anni ricoverato a Bergamo È stato trasferito all’ospedale di Bergamo il bambino di sette anni che ha rischiato di annegare venerdì in una parco acquatico.

Un bambino di sette anni ha rischiato di annegare venerdì nella piscina di un parco acquatico di Burago di Molgora, in provincia di Monza e Brianza. Il bambino è sfuggito all’attenzione del padre che si stava occupando di un altro figlio piccolo ed è caduto nella piscina per gli adulti.

Sono subito intervenuti i bagnini che hanno soccorso il bambino il quale aveva perso i sensi. Sul posto anche i carabinieri di Vimercate che hanno coordinato le operazioni. Il piccolo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove le sue condizioni sono via via migliorate e non correrebbe pericolo di vita.

