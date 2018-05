Risparmio energetico ed Ecobonus

Su L’Eco tutti i chiarimenti L’Agenzia delle Entrate ha specificato meglio le regole per fruire del reddito d’imposta legato a interventi di efficientamento.

Sono molti anche nella Bergamasca i contribuenti che hanno deciso di effettuare lavori per il risparmio energetico e l’efficienza energetica della propria casa, per usufruire poi dell’Ecobonus, vale a dire del credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Ma evidentemente sono molti i contribuenti alle prese con le dichiarazioni dei redditi che si sono trovati in difficoltà sul tema, al punto da far intervenire l’Agenzia delle Entrate, che, con la circolare 11/E firmata nei giorni scorsi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, ha messo nero su bianco le regole per la cessione dell’Ecobonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA