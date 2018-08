Rissa a «colpi di casco» a Pietra Ligure

Bergamasco ferito gravemente all’occhio Hanno litigato sul lungomare di Pietra Ligure e un giovane bergamasco di 20anni è stato aggredito: è stato colpito al volto con un casco da moto. Gravi le lezioni alla mascelle e a un occhio.

Una violenta lite è scoppiata la sera di Ferragosto tra due giovani sul lungomare di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Uno dei due ragazzi, un bergamasco di 20 anni, è rimasto ferito in modo serio alla mascella e a un occhio, mentre il presunto aggressore, un diciassettenne del posto, è stato rintracciato domenica 19 agosto e denunciato dai carabinieri. Deve risponder delle accuse di lesioni personali.

Non è ben chiaro per quale motivo i due giovani hanno cominciato a discutere tra loro. A un certo punto il giovane ligure ha afferrato il suo casco da motocicletta e lo ha scagliato in pieno volto al 20enne bergamasco. Dopodiché si è dileguato. Soltanto dopo quattro giorni di indagini, il presunto autore dell’aggressione è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione di Pietra Ligure.Il ragazzo bergamasco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mascella e all’occhio: soprattutto quest’ultimo è rimasto lesionato in maniera particolarmente grave.

