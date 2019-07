Risse con ubriachi e schiamazzi

Chiusa per 15 giorni pizzeria di Bergamo Aveva già ricevuto una prima sospensione ad aprile ma evidentemente non è bastata.

Aveva già ricevuto una prima sospensione ad aprile ma evidentemente non è bastata: la pizzeria «Gusto Latina - Pizza Hot» a Bergamo, è stata nuovamente chiusa dalla Questura di Bergamo. Numerose le lamentele per la presenza di clienti dediti a smodato consumo di alcolici, che davano vita a schiamazzi e risse in orari soprattutto notturni.

Il locale, come si legge nel provvedimento, «dal subentro della nuova gestione ha creato problematiche nel contesto urbano in cui è inserito portando a numerose lamentele per la presenza di clienti dediti a smodato consumo di alcolici, che davano vita a schiamazzi e risse in orari soprattutto notturni».

La sospensione di aprile non è bastata – secondo le forze dell’ordine – a far cambiare le cose: «Nonostante l’adozione del provvedimento i fenomeni sopra descritti si sono ripetuti – si legge sempre nell’ordinanza -, dimostrando la pericolosità degli avventori che, in stato di ebbrezza alcolica, provocavano più volte l’intervento delle forze dell’ordine. L’ultimo episodio, avvenuto il 29 giugno, è culminato in una rissa con feriti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA