Ristoranti Bergamo: fino al 30 settembre

arrivano i menu degustazione a 35 euro Si chiama «Mangia. Gusta. Ama» l’iniziativa per riscoprire il gusto di stare a tavola in compagnia, con menu di degustazione a 35 euro in tutti i locali aderenti all’iniziativa del nostro gruppo che riunisce ristoranti di Bergamo e provincia.

L’estate di RistorantiBergamo continua ad emozionare. Dopo l’iniziativa «30.30.30», per 30 giorni con menu a 30 euro per tutti gli under 30, dal 1° agosto e fino alla fine di settembre nasce un nuovo progetto. Si chiama «Mangia. Gusta. Ama», con menu di degustazione a 35 euro in tutti i locali aderenti all’iniziativa del nostro gruppo che riunisce ristoranti di Bergamo e provincia.

La nuova promozione a 35 euro è partita!Seguiteci anche su Instagram: un like alla pagina @ristorantibergamo e sarete aggiornati anche su Ig sui nuovi menu e tutte le attività del gruppo! Pubblicato da RistorantiBergamo su Domenica 2 agosto 2020

Dal lago alla montagna, passando per Bergamo e la sua Città Alta: piatti tipici della tradizione, ricette elaborate all’insegna del gusto saranno presentate in menu promozionali che festeggiano l’estate e il territorio.

Un’iniziativa che mostra come il mondo della ristorazione a Bergamo, anche dopo il doloroso lockdown, ha riaperto e ha voglia di raccontarsi, sempre all’insegna della sicurezza e dell’attenzione, ma continuando a divulgare la cultura enogastronomica e la storia del territorio.

L’iniziativa, aperta a tutti, è partita l’ 1 agosto e sarà valida fino al 30 settembre. Per scoprire i ristoranti aderenti al progetto e i menu di degustazione, così come per prenotare il proprio tavolo, basta collegarsi al sito www.ristorantibergamo.com.

