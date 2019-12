Risveglio in «bianco» a Bergamo

Neve nella notte anche in città -Foto/Video È arrivata una spruzzata di neve anche in pianura nella notte sulla Bergamasca e se ne attende un’altra per la notte di Santa Lucia.

Neve a quote molto basse, lo avevano preannunciato le previsioni del tempo e in effetti i fiocchi bianchi sono arrivati puntuali anche in pianura nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre. A Bergamo città una lievissima coltre bianca ha ricoperto le auto e le piante, senza creare particolari disagi alla circolazione.

Già la mattina la precipitazione, infatti, si è trasformata in neve mista ad acqua. I meteorologi prevedono una tregua della perturbazione per la giornata, ma già dalla notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre dovrebbe tornare a nevicare anche in pianura.

Nelle valli, invece, la neve ha attaccato anche sulle strade, come dimostra la foto di Clusone dove sono in azione gli spazzaneve

Ecco alcune foto.

Neve Val Seriana

(Foto by Giuliano Fronzi)

Nve a Selvino

(Foto by Luca Tiraboschi)

