Ritirati lotti di salame e salametto Fiorucci

«Rischio presenza di allergeni» Il richiamo per eventuale presenza di allergeni di alcuni lotti di salame classico Il Gusto d’Italia e di Salametto, di Fiorucci. All’interno ci sarebbero tracce di latte non segnalate in etichetta.

Il Ministero della Salute ha annunciato, sabato 5 ottobre, sul proprio sito internet, la decisione di ritirare dal mercato alcuni lotti di salame e salametto a marchio Fiorucci per possibile presenza di allergeni. In particolare, sarebbe stato riscontrata all’interno dei prodotti oggetto del provvedimento la presenza di latte non dichiarato in etichetta e che dunque potrebbe essere nocivo per la salute di quanti presentano intolleranze o allergie al lattosio. Si tratta, come si legge sulla piattaforma del Dicastero, del Salame classico Il Gusto d’Italia e del Salametto, entrambi con marchio di identificazione CE IT 272 L, venduti in confezioni da 150 grammi e prodotti nello stabilimento di Santa Palomba della Cesare Fiorucci Spa.

