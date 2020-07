Ritiro referti Humanitas Gavazzeni

Dal 21 luglio il Servizio è all’esterno Da martedì 21 luglio il Servizio di ritiro referti dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo è posizionato all’esterno della struttura sanitaria, in prossimità dell’ingresso di via Europa e del viale interno dell’ospedale.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico del Servizio di ritiro referti restano invariati:

da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 16 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Per ritirare i referti non sarà quindi più necessario effettuare una prenotazione; l’accesso sarà diretto.

Resta ovviamente attivo il servizio di consegna referti on line per le analisi di laboratorio.

