Ritiro rifiuti in centro, Aprica e il Comune: seguire al meglio gli orari di esposizione

«Al fine di ridurre il più possibile la permanenza dei rifiuti esposti su strada, in concomitanza dei numerosi eventi serali estivi e della presenza di dehors all’aperto - nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione al rispetto delle normative comunali sull’esposizione e il ritiro dei contenitori della raccolta differenziata - Aprica e l’Amministrazione Comunale invitano i cittadini e i commercianti del centro ad osservare al meglio gli orari di esposizione dei rifiuti specificati nel regolamento vigente, tra le ore 15 e le ore 18 per i residenti e tra le 15 e le 17 per i commerciati, e al ritiro dei contenitori il più tempestivo possibile e comunque nella stessa giornata del passaggio di svuotamento». È quanto si legge in una nota di aprica, martedì 15 giugno.

Per una puntuale sensibilizzazione è prevista la distribuzione porta a porta di avvisi da parte di incaricati Aprica e dal 15 giugno gli ispettori ecologici di Aprica provvederanno a contattare direttamente i cittadini sul rispetto delle corrette modalità di esposizione e nel caso di reiterata inosservanza degli orari, applicheranno le sanzioni amministrative, previste dal regolamento. «Grazie anche al contributo delle associazioni dei commercianti la comunicazione e l’azione preventiva su questo tema sarà capillare», conclude Aprica.

