Ritrova il portafoglio con i ricordi

«Grazie per aver condiviso l’appello» Ritrovato il portafoglio smarrito all’ospedale Papa Giovanni martedì scorso. Oltre ai soldi conteneva documenti e foto preziose.

È stato ritrovato il portafoglio che Silvia Pellegrinelli aveva smarrito martedì 22 maggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nel portafoglio custodiva, oltre ai soldi, i documenti suoi e del figlio disabile e le foto di un altro figlio, morto sul lavoro anni fa.

Da qui la richiesta di lanciare l’appello per ritrovarlo attraverso il sito de L’Eco di Bergamo nella speranza di recuperare documenti e ricordi: «Buongiorno, ho perso il mio portafoglio ieri mattina nel parcheggio dell’ospedale “Papa Giovanni”, dentro avevo tutti i miei documenti e quelli di mio figlio disabile e la foto ricordo di mio figlio morto sul lavoro anni fa, se qualcuno lo trovasse chiedo che venga riconsegnato alla vigilanza dell’ospedale».

Grazie ai lettori del sito, che hanno condiviso l’appello, Silvia ha ritrovato il portafoglio: «Un signore - ci ha scritto - ha suonato alla nostra porta e ha consegnato il portafoglio a mio figlio. Non so chi sia perché non ero in casa, ma vorrei ringraziarlo di cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA