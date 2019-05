Torna a casa il cane smarrito

Fuggito per il temporale Una bella notizia: è tornato tra le braccia del suo padrone il cane che si era smarrito nella serata di venerdì 24 maggio.

Era scappato dalla sua padrona spaventato dal temporale e si era avventurato sulla Villa d’Almè-Dalmine. Un autista lo ha trovato sotto la pioggia nella serata di venerdì 24 maggio nei pressi di un benzinaio Esso, in zona Mc Donald’s. L’animale rischiava di essere investito dal traffico della provinciale . Dopo averlo portato dal veterinario e aver verificato le sue condizioni di salute, la persona che lo ha soccorso ha deciso di lanciare un appello attraverso il sito de L’Eco di Bergamo per ritrovare il suo padrone. E nella prima mattina di sabato 25 maggio è arrivata la bella notizia: il nostro amico a quattro zampe è tornato a casa. La padrona ha letto l’appello online e ha contattato i soccorritori. La donna ha raccontato poi di fermato il guinzaglio dell’animale vicino all’auto parcheggiata mentre scaricava la spesa: l’animale, spaventato dalla pioggia e dai tuoni, si è però divincolato ed è fuggito. Dopo una notte di pena però è stato ritrovato grazie a chi l’ha raccolto e messo in salvo e a tutti quelli che hanno condiviso la notizia.

