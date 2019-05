Villa d’Almè-Dalmine, ritrovato un cane

Sta bene, ora si cercano i proprietari L’animale questa sera, venerdì 24 maggio, si trovava nei pressi di un benzinaio Esso, in zona Mc Donald’s. Non ha microchip né targhetta, addosso una pettorina rossa e un guinzaglio viola. Contattateci al nostro indirizzo mail o su Facebook.

Un cane è stato trovato questa sera, venerdì 24 maggio, lungo la Villa d’Almè-Dalmine, in zona Mc Donald’s, all’altezza del distributore di benzina Esso. Lo vedete nella foto. La persona che lo ha trovato e messo al sicuro – stava rischiando di finire sotto un’auto – lo ha anche portato da un veterinario, che ha rassicurato sulle sue condizioni: sta bene. L’animale, però, non ha microchip né targhetta: aveva una pettorina rossa e un guinzaglio viola. Chi lo avesse smarrito può contattarci attraverso la nostra pagina Facebook oppure può scriverci al nostro indirizzo mail: redazioneweb@eco.bg.it. Provvederemo a fornire in privato i recapiti della persona che ha in custodia il simpatico e un po’ smarrito quattrozampe.

