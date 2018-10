Rotonda dei Mille, tenta doppia spaccata

Mazzate sulla vetrina del Bar Preda Doppio tentativo di spaccata nella notte alla Rotonda dei Mille: un 46enne ha preso a mazzate la vetrina del Bar Preda.

Doppio tentativo di spaccata nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre alla Rotonda dei Mille. Un italiano, 46 anni, pluripregidicato ha preso a mazzate nella notte la vetrina del Bar Preda tra via Cucchi e la Rotonda dei Mille. I colpi hanno svegliato un residente che ha iniziato a urlare costringendo il malvivente ad allontanarsi. Il vicino ha poi chiamato le Forze dell’ordine. Il malvivente intanto ha preso di mira il punto vendita Acer di via Garibaldi: è scattato l’allarme e sul posto è accorsa anche la Vigilanza. L’uomo, identificato grazie a una borsa contenente tutti gli attrezzi da scasso, è stato portato in carcere e processato stamane: per lui due anni e un mese di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA