Rottamazione auto inquinanti

Dalla Regione incentivi e bonus Un contributo di 90 euro per la demolizione ed esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica senza limiti di cilindrata.

Per difendere la qualità dell’aria e combattere l’inquinamento, con il decreto n. 1744 del 12 febbraio scorso la Regione fa chiarezza sugli incentivi 2018 destinati a chi rottama le vecchie auto. In arrivo contributi destinati a privati e aziende, per la demolizione dei veicoli più inquinanti (sul banco degli imputati in particolare quelli a gasolio) ed esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche che rottamano la vecchia auto per acquistarne una Euro 5 o 6.

Inoltre, riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica per l’acquisto, effettuato nel triennio 2018-2020, di veicoli ibridi con sistema di ricarica elettrica esterna. Possono usufruire del contributo per la demolizione (pari a 90 euro) i proprietari di veicoli da rottamare appartenenti alle classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione): Euro zero e 1 (benzina o diesel), Euro 2 e Euro 3 (diesel), e i veicoli con doppia alimentazione (benzina/metano o benzina/gpl), come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro zero o Euro 1 a benzina.

