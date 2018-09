Ruba attrezzi ai vigili del fuoco

I carabinieri arrestano 30enne Il 30enne romeno residente nella bergamasca è stato fermato dai militari. L’uomo si era impossessato di materiali del valore di tremila euro.

È stato sorpreso, poco dopo la mezzanotte, in via degli Alpini a Merate, nel mentre usciva dalla Caserma dei Vigili del Fuoco dopo aver sottratto alcuni attrezzi dal magazzino, per un valore complessivo di circa 3mila euro. L’uomo un 30enne romeno residente nella bergamasca è stato fermato e portato in caserma.

Nella mattinata di martedì 10 settembre l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA