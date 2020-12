Ruba due bici e un marsupio da un’auto

In strada con il lockdown, arrestato a Presezzo

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, durante la notte di domenica 6 dicembre, hanno arrestato un 30enne, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio: è stato sorpreso dopo aver rubato in un’abitazione di Presezzo e in un’auto che aveva scassinato.