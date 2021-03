Ruba sull’auto di un operaio durante il turno di notte: arrestato

Ruba sull’auto di un operaio

È stato sorpreso mentre rubava da un’auto in sosta per la seconda volta in una settimana. È stato arrestato nella notte di lunedì 1 marzo a Brignano Gera d’Adda, nella Bassa, un 28enne tunisino pluripregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano.

Quando i carabinieri di Treviglio, su segnalazione di un residente della zona, sono arrivati in via Treviglio, il 28enne aveva appena rubato da una Fiat Punto, alla quale aveva rotto il finestrino, degli occhiali da sole. L’auto era stata lasciata incustodita nel parcheggio di una ditta del posto, dove citato proprietario si trovava in qualità di operaio, per svolgere il turno di notte. È stato inutile il tentativo di fuga e la resistenza al controllo da parte del malvivente verso l’equipaggio intervenuto che, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, ha recuperato il maltolto, riconsegnandolo al legittimo proprietario.

Il 28enne era già noto alle Forze dell’ordine della Bassa perché appena una settimana prima era stato arrestato in circostanze analoghe. Su di lui vige il divieto di dimora a Bergamo e in tutta la provincia, per questo non avrebbe dovuto essere a Brignano lunedì notte.

