Ruba un’auto ma c’è poco carburante Dal benzinaio senza soldi: preso

Dal benzinaio senza soldi: preso Ha rubato una macchina parcheggiata fuori da un bar ma la benzina era poca e dal benzinaio è stato bloccato: non aveva neppure i soldi per fare il carburante.

L’uomo è stato accusato di furto aggravato e false attestazioni sulla sua identità. Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka, W.D. di 36 anni, regolare in Italia, incensurato. L’uomo si è reso responsabile, nella prima mattinata di mercoledì 21 febbraio, di un furto di autovettura a Novara.

La macchina è stata rubata intorno alle 6 a un cittadino italiano residente a Novara che si era fermato a far colazione in un bar e, confidando nel breve tempo a disposizione, aveva lasciato l’auto aperta e con le chiavi nel quadro. Proprio per questo motivo, con una mossa fulminea, lo straniero, a sua volta uscito dal bar, si è introdotto nell’autovettura ed è partito a tutta velocità.

Dopo aver imboccato l’autostrada A4 in direzione Venezia, all’altezza dell’uscita di Bergamo, il 36enne si è accorto della scarsità di carburante: è quindi uscito dal casello omettendo il pagamento e si è fermato nei pressi di un distributore in via Autostrada cercando di rifornire la macchina pur non avendo la possibilità di pagare.

Le Volanti giunte immediatamente sul posto, e allertate dai gestori dell’esercizio commerciale, hanno scoperto la provenienza furtiva del veicolo. Il 36enne, che nell’immediatezza ha dato false generalità, non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto se non dichiarando, in modo confuso, che era intenzionato a tornare nel proprio paese e per questo aveva preso l’autovettura.

