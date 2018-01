«Con la bici cargo mi muovevo in città»

Furto doppio a Bergamo, appello in Fb Sono usciti in auto a trovare degli amici e quando sono tornati, parcheggiando la macchina, si sono accorti che dal cortile di casa mancavano le due loro bici. E una non è proprio così facile da rubare dato che si tratta di una due ruote cargo, come possibile vedere nella foto.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio del 7 gennaio nella zona di via Calvi, e loro sono i ragazzi di Coffee.N.Television, ex titolari di un negozio di moda di via San Bernardino, molto conosciuti anche per la loro attività al Factory Market allo Spazio Fase di Alzano e in ambito musicale.

«Qualcuno è riuscito a entrare nel cortile per rubarle - spiega Nicoletta Brescianini -. Entrambe erano legate e quando siamo rincasati alle 19 non c’erano più. Il cancello non era forzato e abbiamo fatto subito denuncia ai carabinieri di Bergamo. Oltre alla mia bici cargo, hanno rubato quella di mio marito, modello olandese, con i due parafanghi anteriore e posteriore molto largo. Entrambe di colore nero, la cargo aveva anche un tettuccio in tessuto tecnico impermeabile color azzurrino chiaro». Se qualcuno sapesse qualcosa l’appello corre su Fb e c’è anche un recapito: «Sono molto legata a questa bici con cui ho sempre viaggaito a Bergamo, portando in giro anche mia figlia. Se qualcuno sapesse qualcosa: 328/4462179».

