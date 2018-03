Rubavano portafogli in autogrill

Dopo una serie di colpi arrestati due ladri Sono un 47enne e un 35 enne di origine romena residenti a Verona che distraevano le vittime e poi le colpivano con destrezza nell’area di servizio Brembo sull’A4. Arrestati dalla Polizia Stradale di Seriate.

Due custodie cautelari emesse dalla Procura di Verona hanno portato in carcere un 47enne e 35enne, entrambi di origine romena e residenti a Verona, accusati di furto aggravato e borseggio. I due agivano in coppia sempre con lo stesso «modus operandi» all’interno dell’autogrill Brembo, sull’autostrada A4 in territorio di Brescia.

Dopo aver scelto accuratamente la vittima, uno dei due la distraeva intavolando una discussione, mentre l’altro provvedeva a rubare il portafoglio dalla borsa per poi dileguarsi velocemente. Dopo una serie di denunce gli agenti della Polizia Stradale di Seriate hanno avviato le indagini e anche grazie alle immagini delle telecamere, sono riusciti a risalire ai due ladri e ad arrestarli. Erano già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati portati nel carcere di Verona.

