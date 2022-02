Ruspa rubata in un cantiere in città: ricerche e appello social dalla Polizia locale Bergamo, il furto nella notte tra lunedì e martedì in via Nini da Fano. La Polizia locale su Facebook: «Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio del mezzo, è pregato di contattare il nostro ufficio».

Una ruspa è stata rubata nella notte tra lunedì e martedì in città, nell’area di un cantiere in via Nini da Fano. A darne notizia è la Polizia locale di Bergamo attraverso un post su Facebook, nel quale si invitano i cittadini a segnalare eventuali informazioni utili per rintracciare il mezzo. «Si ricerca questa ruspa Caterpillar – si legge nel post – sottratta stanotte a Bergamo, nell’area di cantiere edile, in via Nini da Fano. La denuncia di furto è stata sporta presso il nostro Comando. Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio del mezzo, è pregato di contattare il nostro ufficio al numero 035399552 oppure 3299061064. Grazie per l’attenzione». Qui sotto il post con la foto e la targa: AJN939.

