Ryanair a Faro, Amman e Sofia

Nuove rotte per l’estate da Orio L’annuncio via Facebook: 45 nuove rotte dall’Italia per l’estate. Cinque dallo scalo bergamasco. Tra le mete anche Southend e Brno.

Ci sono 53 nuove rotte e oltre 53 connessioni dall’Italia, cinque anche dall’aeroporto di Orio al Serio nei programmi per l’estate 2019 di Ryanair. Nel giorno in cui i piloti olandesi hanno deciso di unirsi ai colleghi di Belgio, Italia, Spagna e Portogallo nello sciopero europeo del 28 settembre, la compagnia aerea irlandese annuncia sulla sua pagina Facebook di essere pronta ad attivare nuove rotte che interesseranno 40 milioni di passeggeri e 29 aeroporti italiani.

Cinque le nuove rotte anche dallo scalo di Orio al Serio: da e per Southend in Inghilterra, Sofia in Bulgaria, Amman in Giordania, Brno in Repubblica Ceca e Faro in Portogallo. Sempre la compagnia aerea annuncia che «i clienti e i visitatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze su oltre 450 rotte fino a ottobre 2019 approfittando delle tariffe più basse. Per festeggiare, Ryanair ha messo in vendita posti sulle rotte dall’Italia a partire da soli € 14,99, per viaggi a ottobre e novembre, prenotabili entro la mezzanotte di giovedì (27 settembre) solo sul sito Ryanair.com».

