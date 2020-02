Ryanair, nuovo volo Orio-Cagliari

«Ma nessun interesse per Air Italy»

«Non c’è nessun interesse da parte di Ryanair ad acquistare Air Italy». Lo ha detto il Chief Commercial Officer della compagnia David O’Brien, nel corso di un incontro con la stampa a Milano avvenuto giovedì 13 febbraio. «Aumenteremo comunque la nostra offerta tra Milano e la Sardegna con un nuovo volo da Bergamo e uno da Malpensa per Cagliari, con frequenza giornaliera – ha aggiunto –. Vorremmo però crescere ulteriormente nei collegamenti con l’isola se ci dovessero essere a disposizione nuovi aeromobili e se il governo dovesse abbassare le tasse».

«Stiamo discutendo con l’aeroporto di Olbia per cercare di aprire una seconda base in Sardegna, ma sarà difficile farlo entro l’estate» ha aggiunto O’Brien. «L’apertura di una base a Olbia permetterebbe anche a diversi dipendenti di Air Italy di avere un po’ di sollievo – ha aggiunto –. Colpisce il fatto che il personale navigante di Air Italy fosse il 50% del totale, mentre da noi è l’80%. Questo la dice lunga sulla sostenibilità dell’azienda».

Ryanair ha lanciato una vera e propria offensiva per conquistare i clienti di Air Italy. La compagnia low cost ha lanciato ieri delle «speciali tariffe di salvataggio» su 11 rotte da e per 7 aeroporti italiani «per accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati». Le tariffe riguardano voli nazionali da e per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, nonché sulle rotte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend. Le tariffe sono disponibili, precisa Ryanair, per i voli da febbraio a maggio, ma come sempre accade sono limitate nella prenotazione. Anche Easyjet ha già annunciato tariffe fosse per i passeggeri di Air Italy.

