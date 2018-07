Ryanair, sciopero il 12 luglio

Possibili disagi negli aeroporti In Irlanda incroceranno le braccia per 24 ore: possibili disagi in tutta Europa.

Se dovete viaggiare con Ryanair il 12 luglio armatevi di pazienza e soprattutto controllate i siti degli aeroporti, perché i voli potrebbero subire dei cambiamenti. C’è infatti uno sciopero in vista per i piloti Ryanair. Per il trasporto aereo in Europa, (Orio al Serio compreso), potrebbero esserci dei grossi disagi e migliaia di turisti potrebbero avere problemi a raggiungere la loro destinazione per le vacanze.

I piloti irlandesi, affiliati al sindacato Forsa che include il sindacato dei piloti Ialpa, hanno deciso di incrociare le braccia e di scioperare per 24 ore il 12 luglio. Data che coincide con il primo giorno delle due tradizionali settimane di vacanze estive per centinaia di migliaia di persone in Irlanda del Nord. I piloti hanno deciso quasi all’unanimità di compiere azioni, compresi possibili scioperi. La disputa riguarda in particolare la gestione da parte del management dei trasferimenti tra le diverse basi della compagnia irlandese.

