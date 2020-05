Sabato 2 ripartito il mercato dello stadio

Fila ordinata di settanta persone alle 10 Nella mattinata di sabato 2 maggio è ripartito il mercato dello stadio, con le dovute limitazioni. Ingresso contingentato a 38 persone per volta.

Questa mattina, infatti, in sintonia con le disposizioni di Regione Lombardia, i cittadini hanno potuto riprendere a fare acquisti in uno dei luoghi più gettonati della città. Una «sperimentazione», come l’aveva definita l’amministrazione comunale: nel piazzale di fronte alla Curva Sud erano infatti presenti solo 19 banchi, quelli degli alimentari (ogni banco distanziato di 3 metri dall’altro), e l’ingresso è stato contingentato a 38 cittadini per volta.

A tutti, prima dell’ingresso, è stata provata la temperatura corporea grazie all’impegno dei volontari della Protezione civile. Attorno alle 10 la coda in ingresso è arrivata anche a 70 persone, comunque in fila ordinata e sotto la supervisione della Protezione civile. Anche il sindaco Giorgio Gori ha fatto visita al mercato, fermandosi a raccogliere le opinioni di commercianti e cittadini.

