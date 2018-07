Sabato e domenica tra sole (e saldi)

Sottotono la notte dello shopping in centro Giornata di bel tempo e di caldo per questo sabato che dà il via anche ai saldi, con offerte che cattureranno l’attenzione di molti. Ma c’è chi sceglierà il lago, la montagna e la piscina per una giornata all’aria aperta. Così anche domenica, anche perchè dalla prossima settimana i temporali potranno tornare a far visita alla Bergamasca.

Sabato giornata di sole e caldo in Bergamasca, che replicherà anche domenica, con poche nubi a far da cornice al cielo azzurro. Due giorni di tregua, e c’è chi approfitterà per farsi una gita all’insegna del sole e del relax. Ma anche chi ha previsto un finesettimana di offerte e promozioni. Sono infatti iniziati i saldi in città e provincia. Già venerdì la shopping night organizzata in centro a Bergamo dava il via ai saldi, serata che avrebbe dovuto animare il centro dalle 19.30 fino allo scoccare della mezzanotte.

Il violento acquazzone nel tardo pomeriggio ha però frenato i primi passi tra le vetrine. E non solo: sebbene non abbia causato grossi danni, ha comunque creato dei problemi. Come in Città alta, a Colle Aperto, dove è caduto un ramo danneggiando due automobili. Altri crolli di rami e alberi si sono registrati nei territori di Selvino, Aviatico e Albino. Durante l’acquazzone (accompagnato dal vento), la polizia locale ha tenuto sotto controllo i sottopassi e le aree più «delicate», per scongiurare eventuali situazioni critiche. Il meteo ha poi concesso una tregua e l’allarme è rientrato. Le persone hanno quindi iniziato ad affollare il centro per lo shopping più tardi del previsto.

Nelle vie principali dello shopping (via XX Settembre, Sant’Orsola, Sant’Alessandro) verso le 22 si è registrato un incremento dell’affluenza. I bergamaschi sono entrati nei negozi e, tra una vetrina e l’altra, si sono accomodati nei locali e nei bar. In tanti hanno sbirciato tra gli scaffali alla ricerca dei capi da acquistare. Stesso discorso per Borgo Santa Caterina, dove si è svolto il secondo appuntamento con i «Venerdì del Borgo», e dove storicamente la serata inizia dopo cena.

