Sagra dai sapori del Sud Italia Dal 30 luglio al parco Edonè

Sagra dai sapori del Sud Italia

Dopo la Sagra del casoncello per promuovere i prodotti tipici bergamaschi, Edoné Bergamo lancia «La sagra terrona», dieci giorni dedicati al cibo regionale del Sud Italia. Da giovedì 30 luglio al 9 agosto nello spazio estivo di via Gemelli 17 si respira aria di sagra pur in sicurezza nel rispetto del distanziamento anti-Covid. Dagli gnocchi alla caponata, passando per gli arrosticini ed i cannoli siciliani, senza dimenticarci delle fritture sarà possibile assaggiare i prodotti tipici della cucina del Sud Italia. Ogni sera poi sono previsti concerti, giochi, cinema, piatti speciali, nella splendida cornice del parco sud di Redona a Bergamo. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.edonebergamo.com.

