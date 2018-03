Salvati 500 pesci intrappolati nel fango

Alzano, «colpa della nuova centralina» Nuova moria di pesci nel tratto di fiume dopo i lavori per la nuova centralina. La società che l’ha realizzata (è stata anche multata) deve intervenire per ripristinare il corretto fluire dell’acqua ma non l’ha ancora fatto.

«Ci risiamo». La scritta accompagna il video che Mino Patelli, l’«uomo delle oche» di Alzano, ha postato sui social per documentare la moria di pesci nel fiume Serio, all’altezza della nuova centralina idroelettrica realizzata sulla sponda di Villa di Serio, di fronte all’oasi delle oche di Alzano Lombardo. «Lunedì tra mattino e pomeriggio, ne abbiamo salvati 500: trote, cavedani, scarsoni e sanguinelli, tutti di taglia piccola – spiega Patelli –. Quelli morti invece non so quantificarli». Succede sempre così, dice, «da novembre: tutte le volte che c’è la piena, il letto del fiume si riempie, poi però l’acqua va via e i pesci muoiono». E rimarca che «chi ha costruito la centralina è stato multato e deve sistemare perché re l’acqua torni a scendere dalla cascata, ripristinare il letto del fiume come era prima. Ma quando lo faranno, non si sa». Intanto i pesci muoiono.

