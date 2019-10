Salvò bimbo da annegamento

Medaglia d’oro al valor civile L’onorificenza a Fiorenzo Pacchiana, autore del salvataggio di un bimbo che stava annegando. Durante l’azione di salvataggio perse la vita suo cognato, il primo a tuffarsi per aiutare il bimbo.

Il prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, venerdì 4 ottobre consegnerà una medaglia d’oro al valor civile, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, a Fiorenzo Pacchiana, di Alzano Lombardo, per un atto di coraggio - salvò in mare un bambino dall’annegamento in Liguria - avvenuto l’11 agosto 2014 a Savona. Alla cerimonia prenderà parte anche il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi. Questa la motivazione: «Con coraggiosa determinazione e generoso slancio altruistico, unitamente a un’altra persona, si tuffava in mare in soccorso di un bambino in grave difficoltà. Nel corso dell’intervento di salvataggio prestava soccorso anche all’altro soccorritore che, colto da malore, perdeva tragicamente la vita. Splendido esempio di incondizionato amore per il prossimo e di umana solidarietà».

