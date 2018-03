San Pellegrino, oggi l’addio ad Astori

L’abbraccio al capitano della Fiorentina Stamattina, 9 marzo, alle 12.30 la processione dalla chiesa al cimitero di San Pellegrino per salutare il calciatore bergamasco.

Una processione silenziosa è proseguita fino a tarda sera, ieri, 8 marzo, per l’ultimo saluto a Davide Astori nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino. Oggi, 9 marzo, intorno alle 12.30 si partirà dalla chiesa verso il cimitero per la tumulazione. Un cambio di orario rispetto a quanto annunciato in precedenza (era previsto per le 10) per consentire anche alla compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, di essere presente. Lo ha annunciato il parroco, don Gianluca Bresciani, all’inizio della preghiera in chiesa ieri sera.

