Santa Caterina, tavolata nel borgo

E domani sera i fuochi d’artificio La festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina torna a incantare Bergamo attorno al suo santuario: stasera la cena in strada.

La Festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina torna a incantare Bergamo attorno al suo santuario mariano per una delle ricorrenze religiose e popolari più partecipate dai bergamaschi e non solo. Come sempre le celebrazioni sono nel segno della tradizione a cominciare dal pellegrinaggio degli ammalati e dalla 15ª edizione della cena in strada lungo il Borgo d’Oro alla luce delle caratteristiche luminarie lauretane. Il 17 agosto grande attesa per lo spettacolo pirotecnico allo stadio e, infine, il 18 agosto - giorno della ricorrenza dell’Apparizione - la tradizionale processione serale con il seicentesco simulacro dell’Addolorata che sosterà davanti all’Accademia Carrara ripristinando l’antico percorso. E proprio in occasione dell’imminente Festa dell’Apparizione, la Parrocchia di Santa Caterina e la Fondazione Accademia Carrara hanno avviato una collaborazione nel segno del «dialogo tra arte e fede» che prevede il 16 e 17 agosto l’apertura straordinaria della Pinacoteca, con visite guidate anche al santuario.

Arte e fede, quindi, ma anche voglia di far festa: come da tradizione, le celebrazioni religiose sono arricchite da una serie di iniziative a cura del Comitato per i Festeggiamenti e coordinate insieme alla Parrocchia. Tra queste spicca la «Serata in Festa nel Borgo d’Oro» in programma stasera con la tradizionale tavolata lungo via Santa Caterina per cenare in compagnia (info e prenotazioni al numero 338.2610114 o presso gli incaricati fuori dal santuario; in caso di pioggia la cena si terrà presso la palestra del Borgo in viale Santuario 4). Nel pomeriggio del 17 agosto, lungo viale del santuario, ci saranno le tradizionali bancarelle e alle 21 l’apertura straordinaria dell’Accademia Carrara. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla Festa dell’Apparizione sono sulla pagina Facebook «Borgo Santa Caterina» (da cui sarà possibile seguire in diretta la Messa del 18 agosto) e sul sito della Comunità www.santacaterinabg.it.

